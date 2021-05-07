Düzce'de sporun kalbi burada atacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şıralık bölgesinde yapımı devam eden yedek stat ile ilgili olarak Düzcespor yönetim kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile projenin detaylarını paylaştı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şıralık bölgesinde yapımı devam eden yedek stat ile ilgili olarak Düzcespor yönetim kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile projenin detaylarını paylaştı.

Şıralık bölgesinde oluşturulan spor kampüsünün projesi içinde bulunan yedek stat projesi hızla ilerliyor. Hem amatör spor kulüplerine hizmet vermesi öngörülen hem de Düzcespor'un maçlarını oynayabileceği ikinci bir stat olarak kullanılacak yedek stadın çalışmalarını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz gün Şıralık bölgesindeki Spor Kampüsü alanını ziyaret eden Başkan Özlü, beraberinde Düzcespor kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile projenin detaylarını görüştü.

"Daha büyük adımlar atacağız"

Başkan Özlü, Şıralık bölgesinde 133 bin metrekare alana yapılacak olan, içerisinde stadyumun yanı sıra basketbol, voleybol ve tenis sahaları, kapalı yüzme havuzu, antrenman sahaları ve daha birçok tesisin olacağı spor kampüsünün Düzce'ye spor ölçeğinde büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Spor kampüsüne yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 'Düzce'yi spor şehri yapacağız' diyerek çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Düzcespor için yapacağımız asıl stadın öncesinde, yedek stadyumu hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kısa sürede tamamlayarak hem Düzcespor'a hem de amatör kulüplerimize hizmet verecek kapasitede yeni bir stadyumumuz olacak" dedi.

Düzcespor yönetim kurulu üyeleri Şıralık bölgesine yapılacak olan spor kampüsü için Başkan Özlü ve çalışma ekibine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı