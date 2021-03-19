Düzce'de spor salonlarına Covid-19 denetimi
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Düzce'de spor salonlarına Covid-19 denetimi

19.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:57
Düzce'de spor salonlarına Covid-19 denetimi

19 tedbirleri kapsamında özel beden eğitimi ve spor tesislerine denetimler gerçekleştirdi.

19 tedbirleri kapsamında özel beden eğitimi ve spor tesislerine denetimler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Düzce'de Korona virüs denetimleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi spor salonlarında denetim yaptı. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet cadde ve sokaklarda denetim yaparken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü komisyon ekibi de spor salonlarında denetim gerçekleştirdi.

Özel beden eğitim ve spor tesislerinde yapılan denetimlerin düzenli olarak her hafta yapılacağı bildirildi. - DÜZCE

Düzce'de spor salonlarına Covid-19 denetimi
Düzce'de spor salonlarına Covid-19 denetimi
Düzce'de spor salonlarına Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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