Düzce'de sosyal medyada tartışan iki kadın bir buket çiçekle uzlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de sosyal medyada tartışan iki kadın bir buket çiçekle uzlaştı

06.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:24
Düzce'de sosyal medyada tartışan iki kadın bir buket çiçekle uzlaştı

Düzce'de bir kadın, kendisine sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kadınla kendisine bir buket çiçek alması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Düzce'de bir kadın, kendisine sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kadınla kendisine bir buket çiçek alması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla A.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi S.Ö, şüpheli A.B'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yaklaşması nedeniyle kendisine bir buket çiçek almasını ve özür dilemesini istedi.

Teklifi kabul eden A.B, Uzlaşma Bürosuna gelerek S.Ö'ye bir buket çiçek verdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Cahit Özkan Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Hakan Yılmaz Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de sosyal medyada tartışan iki kadın bir buket çiçekle uzlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:33:02. #1.16#
title