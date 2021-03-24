Düzce'de "Somut Olmayan Kültürel Miras" unsurları ulusal envantere alındı
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Düzce'de "Somut Olmayan Kültürel Miras" unsurları ulusal envantere alındı

24.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:48
Düzce'de 'Somut Olmayan Kültürel Miras' unsurları ulusal envantere alındı

Düzce'de 9 adet "Somut Olmayan Kültürel Miras" unsurunun ulusal envanter listesinde kayıt altına alındığı bildirildi.

Düzce'de 9 adet "Somut Olmayan Kültürel Miras" unsurunun ulusal envanter listesinde kayıt altına alındığı bildirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları"nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm müdürlükleri koordinasyonuyla illerde oluşturulan İl Tespit Komisyonlarınca yürütüldüğü belirtildi.

Komisyonların yılda iki kez toplandığı ve "Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri" ile "Yaşayan İnsan Hazinesi Türkiye Ulusal Envanteri" için belirledikleri teklifleri değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne sundukları ifade edildi.

Açıklamada, Düzce Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonunca dosyaların hazırlanarak değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderildiği ve 9 unsurun Bakanlıkça uygun görülerek "Ulusal Envanter Listesi"nde kayıt altına alındığı kaydedildi.

Ulusal envantere alınan 9 unsurun, "Kaplan Dede Dağı Yağmur Duası", "Kabartma Sanatı/Gravür", "Savatlı Gümüş İşlemeciliği", "Çerkez Kemençesi Yapımcılığı", "Aşta ve Aşta Kesme Usulü", "Efteni Gölü Efsanesi", "Düzce Leperüş Oyunu", "Kaldirik Otu" ve "Melengücceği Tatlısı" olduğu aktarılan açıklamada, kentin kültür hayatına katkı sağlayacak olan unsurların tespiti ve kayıt altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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