Sokak hayvanları doğal yaşam alanına kavuşuyor

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince 3,5 yıl önce kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen sokak hayvanlarının, yaşamlarını doğal ortamlarına yakın sürdürebilmeleri için 10 bin metrekarelik açık alan oluşturulacak.

Kurtsuyu mevkisinde yaklaşık 16 bin metrekare alan üzerine kurulu olan, bünyesinde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun alanı bulunan tesis, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Sağlığı yerinde olmayan hayvanlar, merkezde tedavi edilerek iyileştiriliyor.

Kısırlaştırma işlemlerinin de yapıldığı merkezde 21 gün tutulan hayvanlar, sağlıklı şekilde doğal ortamlarına bırakılırken, bir kısmı da talep üzerine sahiplendiriliyor.

Merkezde, ikisi veteriner hekim 33 personel, hayvanlarla yakından ilgileniyor.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında yayımlanan genelge doğrultusunda gelen talep ve ihbarlara yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Ekiplerce tehlike arz eden cins köpekler merkeze getirilerek, tek ve yarı açık alanlara yerleştiriliyor.

Merkezde, "can dostlar"ın, yaşamlarını doğal ortamlarına yakın sürdürmelerini için yaklaşık 5 ay önce 5'er dönüm iki boş alanda başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Ormanlık alanda oluşturulan 5 dönümlük ilk etabın gelecek ay açılması planlanıyor. İkinci 5 dönümlük alanda yürütülen çalışmalar ise devam ediyor.

"Yıllık ortalama 250 hayvan sahiplendiriliyor"

Veteriner İşleri Müdürü Samet Gümüş, AA muhabirine, merkezin yaklaşık 350 hayvan kapasiteli olduğunu söyledi.

Merkezde hayvanlara tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini anlatan Gümüş, "Veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçiyorlar, daha sonra rehabilitasyon dediğimiz işlemlere tabi tutulup doğaya geri bırakılıyorlar. Bir kısmı sahiplendiriliyor, yıllık ortalama 250 hayvan sahiplendiriliyor, geri kalanları doğaya bırakıyoruz." diye konuştu.

Gümüş, merkezde hayvanların her türlü ihtiyacının karşılandığını vurgulayarak, "Tesis içerisinde 1 ameliyathane, 3 standart kafes, 1 yasaklı ırk kafesi ve 1 de karantina bölümü var. 16 bin metrekare bir alan burası. İlave olarak yaklaşık 5'er bin metrekarelik açık yaşam alanı oluşturuyoruz. Doğal yaşam alanı; hayvanın doğasına daha yakın, daha mutlu olabileceği, vatandaşların da gelip rahatlıkla ziyaret edebileceği, onların da algısını pozitife çevirebilecek bir uygulama olacak." ifadelerini kullandı.