Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
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Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı

Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı Saat 24.00'dan sonra sokakta kalanlara cezai işlem uygulandı Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibari ile başladı.

23.05.2020 01:28 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:33

Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı

Saat 24.00'dan sonra sokakta kalanlara cezai işlem uygulandı

DÜZCE - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibari ile başladı. Düzce'de kısıtlamaya uymayanlara polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de 00.00'dan sonra sokağa çıkmak yasaklandı. İl merkezinde polis ekipleri kısıtlamanın ilk saatlerinde sokakta olan araçları ve vatandaşları durdurarak kontrol etti. Araç içerisinde ve sokakta yürüyen vatandaşlar geçerli belge ve izinleri olup olmadığını soran polis ekipleri belgesi olmayan ve izinleri olmayan kişilere cezai işlem uyguladı. 7 kişiye Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı

Kaynak: İHA

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