Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı Şehrin dört bir yanında denetim yapıldı Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ve polis ekiplerince şehrin 50 farklı noktasında yapılan denetimlerde, seyahat belgesi olmadan sokağa çıktığı belirlenen 193 sürücüye ceza kesildi.