Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı Şehrin dört bir yanında denetim yapıldı Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ve polis ekiplerince şehrin 50 farklı noktasında yapılan denetimlerde, seyahat belgesi olmadan sokağa çıktığı belirlenen 193 sürücüye ceza kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

Şehrin dört bir yanında denetim yapıldı

DÜZCE - Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında jandarma ve polis ekiplerince şehrin 50 farklı noktasında yapılan denetimlerde, seyahat belgesi olmadan sokağa çıktığı belirlenen 193 sürücüye ceza kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince 50 farklı noktada uygulama yapıldı. Denetimlerde, seyahat izin belgeleri olmadan araçları ile sokağa çıkanlar tek tek kontrol edildi. Kontroller sırasında seyahat izin belgesi olmadığı belirlenen 193 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, D655 Karayolu'nda yapılan denetimlerde 1 şahsın korona virüs testinin pozitif olmasına rağmen karantina kurallarına uymayarak sokağa çıktığı tespit edildi. Şahıs Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantina yurduna gönderildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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