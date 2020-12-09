Düzce'de sis etkili oluyor
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Düzce'de sis etkili oluyor

09.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:43

Düzce'de sis etkili oluyor Öğlen vakitlerinde oluşan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye düştü Düzce'de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Düzce'de sis etkili oluyor

Öğlen vakitlerinde oluşan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye düştü

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Düzce'de öğle saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sonbahar ve kış aylarında yoğun bir şekilde görülen sis zaman zaman sürücüleri olumsuz etkiledi. Güneşin çıkmasıyla birlikte sis yerini açık havaya bıraktı.

Özellikle D-100, D-655, Kuzey Çevre ve Bahçeşehir Bağlantı yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Düzce'de sis etkili oluyor
Düzce'de sis etkili oluyor
Düzce'de sis etkili oluyor
Düzce'de sis etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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