Düzce'de sis etkili oluyor
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Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

29.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:36
Düzce'de sis etkili oluyor

'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde saatlerinde sis etkili oldu.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden , , Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

Kaynak: AA
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