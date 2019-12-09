Düzce'de sis etkili oldu

09.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:17

100 Kara yolu Düzce kesimi ve TEM Otoyolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.



Düzce haftaya yoğun sisle başladı. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. D-100 Kara yolu Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle kara yolu üzerinde bulunan kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kara yolları ekipleri de sis nedeniyle kara yolunda önlemler aldı. TEM Otoyol Düzce kesiminde ise siste görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, yavaş seyretmek zorunda kaldı.



Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücülerin farlarını yakmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uyarak seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundular. - DÜZCE

Kaynak: İHA