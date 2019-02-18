Düzce'de Sis
Düzce'de etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Düzce'de etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Sis sebebiyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sisin gün boyunca devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan sis, kentte bazı bölgelerde güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA