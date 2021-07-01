Düzce'de silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı

Düzce'de silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Düzce'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan ve olaydan 3 gün önce birbirleri ile kavga eden İ.Y., İ.C. ve babası T.C., Çay Mahallesi 616. Sokak üzerinde karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşmesinin ardından İ.C. yanında getirdiği pompalı tüfek ve silah ile İ.Y.'ye ateş etti. İ.Y. aldığı kurşunlar sonrasında yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçmaya başladı. Bölgeye yakın olan polis ekipleri silah sesleri sonrasında olay yerine gelirken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen İ.C., polis ekiplerinin takibi neticesinde babası T.C. ile beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette suçunu itiraf eden İ.C. sev edildiği adliyede tutuklanırken, babası T.C. serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı
Düğünde takı krizi! Dünürler birbirine girdi, sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı
Düğünde takı krizi! Dünürler birbirine girdi, sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi! Sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesi! Sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Şener Şen Acun Ilıcalı
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:36:31. #1.14#

title