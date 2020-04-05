Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü
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Çamköy, Düzce, 3. Sayfa

Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü

Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 kişi, daha önce husumetli olduğu kişileri sokak ortasında pompalı tüfekle ağır yaraladı.

05.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:28
Düzce'de silahlı saldırı: 2 ölü

Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 kişi, daha önce husumetli olduğu kişileri sokak ortasında pompalı tüfekle ağır yaraladı. Yaralanan 2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay dün akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. S.C. ve K.Ç. daha önce husumetlisi olduğu Coşkun ve Tahsin Baguç'a sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Silahlı saldırı sonrasında S.C. ve K.Ç. pompalı tüfekle olay yerinden kaçarken, yaralılar bölgeye gelen 112 ekipleri ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun ve Tahsin Baguç hayatını kaybetti. Olayın zanlıları S.C. ve K.Ç. olayda kullandıkları pompalı tüfek ile kıskıvrak yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri olaya dahil olduğu düşünülen 5 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın 7 Mart'ta aynı mahallede meydana gelen ve daha önce 7 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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