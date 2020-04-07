Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dadalı köyü Kavaklı mevkisinde Metin Kaya ile Ö.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Ö.S, Metin Kaya'yı silahla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Ö.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA