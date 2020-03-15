Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Akçakoca, Düzce, Güncel

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

15.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:52
Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan Bilgiye göre, Karaburun köyünde bir eğlence mekanında, iş yeri sahibi Hasan Güngör ile H.S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.S. tabancayla Hasan Güngör'e ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

H.S'nin silahından çıkan kurşununun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan S.S. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güngör'ün cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Manşet

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