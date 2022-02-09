Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu - Haberler
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Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde şiddetli yağış, heyelana sebep oldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi beldesinde şiddetli yağış, heyelana sebep oldu. Bölgede mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, merkeze bağlı Boğaziçi beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle yüksek kesimlerden akan dereler taştı, yollarda büyük tahribat oluştu. Beldenin mahallelerini birbirine bağlayan yollarında heyelan meydana geldi ve yollar ulaşıma kapandı. İki mahalleye de, isale hatlarında meydana gelen kopmalar sebebiyle su verilemiyor. Boğaziçi beldesinde meydana gelen tahribat vatandaşlar tarafından görüntülendi. - DÜZCE

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

Düzce'de şiddetli yağış heyelana sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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