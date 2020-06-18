Düzce'de şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı
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Düzce'de şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Düzce'de şiddetli sağanak su baskınlarına yol açtı
18.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:55

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçede Melen Çayı'nı besleyen derenin şiddetli sağanak yüzünden taşması sonucu Zekeriya köyünde bazı evler ile çok sayıda araç zarar gördü.

Köylüler kendi imkanlarıyla evlerde biriken suları boşaltmaya çalışırken, bölgeye Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtama Ekibi (DAKE) ile İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.

Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, ilçe merkezinde ve bağlı köylerde de su taşkını yaşandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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