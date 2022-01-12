Düzce'de şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Düzce'de şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor

Düzce'de şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkili oluyor
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de şiddetli rüzgar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'de şiddetli rüzgar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Akçakoca ilçesinde sabahtan itibaren saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 5 metreye ulaştı.

Rüzgar yüzünden denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli yerlere çekti.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesim geçişlerinde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Güzergahı kullanan sürücüler, karın etkili olduğu Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampası mevkilerinde dikkatli ilerliyor.

Denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, ağır tonajlı araçları kar yağışına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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