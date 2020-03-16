Düzce'de şiddetli rüzgar, aydınlatma direğini devirdi DÜZCE'de, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle meydandaki 20 metrelik aydınlatma direği devrildi.

DÜZCE'de, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle meydandaki 20 metrelik aydınlatma direği devrildi. Olayda yaralanan olmazken, meydanda bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı.

Kent merkezinde, öğle saatlerinde rüzgarın saatteki hızı, zaman zaman 60 kilometreyi buldu. Anıtpark Meydanı'nda bulunan, 20 metre uzunluğundaki 2 aydınlatma direğinden 1'i, şiddetli rüzgarda devrildi. 30 metre uzaklıktaki diğer direğin de sallanması üzerine belediye ekipleri, önlem alarak, çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, devrilen elektrik direğine giden akımı kesti. Olayda yaralanan olmazken, meydanda bulunanlar, kısa süreli panik yaşadı.

Kaynak: DHA