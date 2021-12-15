Şiddetli rüzgar 5 metrelik dalgalar oluşturdu

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Limandaki mendireği aşan dalgaların boyu 5 metreye kadar ulaştı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve yağmurun iki gün daha bölgede etkili olacağını bildirdi.