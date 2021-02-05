Düzce'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi
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Düzce'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi

05.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:32
Düzce'de sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, denize girerek kumsalda güneşlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, denize girerek kumsalda güneşlendi.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü.

Yaklaşık bir haftadır sıcaklığın düşmediği bölgede, mavi bayraklı Çuhallı Plajı'nda güneşin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları denize girdi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıkları bir hafta daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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