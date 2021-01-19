Düzce'de seyir halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
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Düzce'de seyir halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

19.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:08
Düzce'de seyir halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınar Caddesi'nde Fuat Kıyak'ın kullandığı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.

Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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