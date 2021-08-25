Düzce'de seyir halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Bahattin Y. idaresindeki 81 FB 550 plakalı hafif ticari araç, Dokuzdeğirmen Köyü mevkisinde yanmaya başladı.
Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş