Düzce'de seyir halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de seyir halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Düzce'de seyir halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Bahattin Y. idaresindeki 81 FB 550 plakalı hafif ticari araç, Dokuzdeğirmen Köyü mevkisinde yanmaya başladı.

Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Burak Özçivit Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Gervinho Rıza Çalımbay Ebrar Karakurt Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Düzce'de seyir halinde yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:08:55. #1.15#

title