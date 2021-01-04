Düzce'de servis minibüsünün altında kalan yaralı köpek kurtarıldı
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Düzce'de servis minibüsünün altında kalan yaralı köpek kurtarıldı

04.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:10
Düzce'de servis minibüsünün altında kalan yaralı köpek kurtarıldı

Düzce'de servis minibüsünün çarpması sonucu aracın altında sıkışan yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de servis minibüsünün çarpması sonucu aracın altında sıkışan yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Metek TOKİ mevkisinde seyir halinde giden servis minibüsü yoldan geçen bir köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında sıkışan köpek, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince hava yastıklarının yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı köpek, tedavi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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