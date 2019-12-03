Düzce'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Haberler » Güncel » Düzce'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Haber

Düzce'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

03.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:08
Düzce'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

'de servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce-Beyköy bağlantı yolunda seyreden Tufan Ö. yönetimindeki işçileri taşıyan 81 FS 010 plakalı servis minibüsü ile Nevzat Y. idaresindeki 81 HG 133 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Öznur Yıldırım, Betül Çalışkanoğlu, Şeyma Altıntepe ve Dilek Atılmış yaralandı.

Yaralılar, verilmesi üzerine kaza yerine gelen 12 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Bölgede bir süre aksayan trafik, minibüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler