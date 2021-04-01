Düzce'de semt pazarları Cuma açılacak
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Düzce'de semt pazarları Cuma açılacak

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Düzce'de semt pazarları Cuma açılacak

DÜZCE(İHA) – Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce'de uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının kurulacağı günlerde değişikliğe gidildi.

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DÜZCE(İHA) – Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce'de uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarının kurulacağı günlerde değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Korona virüs risk haritasında kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasına giren Düzce'de, hafta sonu kurulan halk pazarlarının gününde değişikliğe gidildi. Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi ile Bahçeşehir Bölgesi'nde hafta sonu kurulan semt pazarlarının Cuma gününde kurulacağı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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