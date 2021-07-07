Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde yolun çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde yolun çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Melen çayının yanındaki evlerde yaşayanları alabilmek için iş makineleriyle çalışma yapılıyor. Mahsur kalanların yanına ulaşan görevliler, vatandaşlarla görüştü. Bazı kişiler gelmek istemeyince görevliler gün içerisinde yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Dilaver köyü Dere Mahallesi'nde yolun çökmesi nedeniyle evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Adile Karataş, arama kurtarma ekibince sedye ile evinden alındı. Kurtarma ekibi yaşlı kadını ormanın içerisinde taşıyarak araca götürdü. Yaşlı kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
47 kişi kurtarıldı, 88 vatandaş tahliye edildi! Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
47 kişi kurtarıldı, 88 vatandaş tahliye edildi! Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:24:57. #1.16#

title