Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberi: Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde yolun çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde yolun çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Melen çayının yanındaki evlerde yaşayanları alabilmek için iş makineleriyle çalışma yapılıyor. Mahsur kalanların yanına ulaşan görevliler, vatandaşlarla görüştü. Bazı kişiler gelmek istemeyince görevliler gün içerisinde yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulunarak, vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Dilaver köyü Dere Mahallesi'nde yolun çökmesi nedeniyle evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Adile Karataş, arama kurtarma ekibince sedye ile evinden alındı. Kurtarma ekibi yaşlı kadını ormanın içerisinde taşıyarak araca götürdü. Yaşlı kadın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı