DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
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DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

DÜZCE'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Düzce'de dün akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İl genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ve Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köylerde bulunan evlerdeki 47 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan köylüler AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden 88 kişi ise tahliye edildi. Evlerinden tahliye edilen ve kurtarılan vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, diğerleri evlerine giderken, bazıları ise kentteki otellere ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

Düzce'de selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. 2 yıl önce yaşanan sel felaketi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne giden yol çöktü. Çöken yolun görüntüsü dron kamerasına yansıdı.

DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

47 kişi kurtarıldı, 88 vatandaş tahliye edildi! Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
47 kişi kurtarıldı, 88 vatandaş tahliye edildi! Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltıldı
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