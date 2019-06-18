Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle sel meydana geldi.
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Hacıyakup köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.
- Zce
İlçenin Hacıyakup köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.
- Zce
Kaynak: DHA
Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son Dakika Haberleri