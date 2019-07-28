DÜZCE' DE SELDE KAYBOLAN İLAYDA SİNEM BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın cenazesi, arama kurtarma ekiplerince Uğurlu Köyü çıkışında Kozluk Kapısı mevkiinde bulundu. Selde ölü sayısı 6'ya yükselirken, kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca'da 17 Temmuz Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Esmahanım köyü olmuştu. Köyde sel sularına kapılan Fatma Töngel'in (42) cenazesi geçen hafta cuma günü, pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), pazartesi Sanem Kaplan'ın (7), salı günü ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cesetleri bulunmuştu. İkiz kardeş olan Avni Akyol İlkokulu öğrencileri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın birinci sınıf eğitimlerini tamamladıkları öğrenildi.

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Kaynak: DHA