Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
KIZ ÇOCUĞU CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu.
KIZ ÇOCUĞU CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu.
Akçakoca'da 2 kişinin cesedi bulunurken, kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
AKÇAKOCA(Düzce), -
Kaynak: DHA
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