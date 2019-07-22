Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

KIZ ÇOCUĞU CESEDİ BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu.

Akçakoca'da 2 kişinin cesedi bulunurken, kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

AKÇAKOCA(Düzce), -

Kaynak: DHA