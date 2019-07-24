Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (4)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİUğurlu köyünde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Kaan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle ara verildi.
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Uğurlu köyünde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Kaan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinden beri bölgenin çeşitli yerlerine dağılan ekipler geri çekildi. Arama çalışmalarının yağmurun dinmesiyle yeniden başlayacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti
Metro İstanbul: İstasyonlardaki hava kalitesi, vatandaşların huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde
Son Dakika Haberleri