Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (3)
BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDIDüzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, arama-kurtarma çalışmasında görev alan ekibe aşı yapıldı.
BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI
Düzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, arama-kurtarma çalışmasında görev alan ekibe aşı yapıldı. Ayrıca çalışmalara katılan her kurumdan kişilere ve gazetecilere de tetanos aşısı yapıldı.
Kaynak: DHA
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