Düzce'de sel sebebiyle Zonguldak-Düzce yolu çift yönlü kapandı
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Düzce'de sel sebebiyle Zonguldak-Düzce yolu çift yönlü kapandı

Düzce'de sel sebebiyle Zonguldak-Düzce yolu çift yönlü kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel sebebiyle D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Düzce'de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel sebebiyle D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış sele neden oldu. Evlerde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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