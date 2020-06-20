Düzce'de sel çiftçiyi vurdu
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Düzce'de sel çiftçiyi vurdu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen su taşkını ve heyelanların oluşturduğu sel, çiftçiyi vurdu.

Düzce'de sel çiftçiyi vurdu
20.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:48

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen su taşkını ve heyelanların oluşturduğu sel, çiftçiyi vurdu. Dikili ve ekili alanların yanı sıra fındıklık tarlalarında maddi hasar meydana geldi.

Gölyaka ilçesinde geçtiğimiz günlerde şiddetli sağanak, derelerin taşmasına ve dağlarda heyelan oluşmasına neden olmuş, bazı köy ve mahallelerde sel meydana gelmişti. Bölgede ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaralar sarılmaya başlandı. Hayatı olumsuz etkileyen sel ekonomik açıdan da büyük zarara yol açtı. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık üretimi ve tarım faaliyetleri selde büyük zarar gördü. Ayrıca, sel felaketinin yanı sıra dolu yağışları nedeni ile de dalda bulunan fındıkta döküldü. Bölgede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar tespit çalışması yapılırken, tarım arazilerinde ki zararın yaklaşık 3 milyon lira olduğu düşünülüyor. Sel felaketinde arazilerinde ciddi zarar olduğunu söyleyen Çiftçi Burhan Çetinkaya, "Allah'tan gelen bir felaket yaşadık. Zarar oldukça fazla. Sadece benim 40-50 dönümlük arazim gitti. Hepsi zarar gördü. Arazi çamur toprak taş içerisinde. Pancar, mısır, fındık, fasulye ve kabak hep zarar gördü. 18 Dönümlük araziyi ben devletten 5 bin liraya kiralıyorum. Para kazanmak için devletten kiraladığım yerde gübre çalışması, çiftçilerin çalışması derken şu anda kaç para zarar ettiğimi bilmiyorum. İlaç ve mısır tohumları ile masraf çok ama bir umut ile yapıyoruz. Allah'tan bir AFAD geliyor alıyor işte" dedi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürülüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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