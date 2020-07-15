Düzce'de şehitler dualarla anıldı Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan kabir ziyaretlerinde şehitler dualarla anıldı.

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan kabir ziyaretlerinde şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz hain kalkışmanın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de etkinlik düzenlendi. İlk tören Düzce Şehitliğinde yapıldı. Burada şehitler için dua edildi sonrasında 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edildi. Yoğun katılımın olduğu program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Okunan duaların ardından ise şehit kabirleri ziyaret edildi ve karanfil bırakıldı. Düzce şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın kabrine karanfil bırakıldı. Düzce Valiliği tarafından düzenlenen programa şehit yakınlarının yanı sıra, Düzce Valisi Cevdet Atay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA