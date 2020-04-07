Düzce'de şehir merkezine yürüyüş ve gezinti amaçlı giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı Düzce Valiliği, şehir merkezinde araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerin, sosyal mesafenin korunması ve sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla kapatıldığını bildirdi.

Düzce Valiliği, şehir merkezinde araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerin, sosyal mesafenin korunması ve sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplanan İl Olağanüstü Umumi Hıfsızsıhha Meclisi Toplantıları'nda toplum sağlığının korunması amacıyla alınan önlemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirildiği belirtildi.

Toplantıda alınan karar gereği, sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde yayaların daha fazla bulunduğu veya işlek olan yerlerde lüzum görülmesi halinde günün belirli saatlerinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle yürüyüş ve gezinti amaçlı giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı aktarıldı.

Sadece zorunlu hallerde işi olanların maske takmak suretiyle giriş çıkış yapmasına müsaade edileceği kaydedilen açıklamada, "Toplum sağlığı açısından vatandaşlarımızın meydanlarda, sokak ve caddelerde sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemekte ve yan yana yürüyen vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda telkinde bulunulmaktadır. Şehir merkezinde araç trafiğinin yoğun olduğu yerler, sosyal mesafenin korunması ve sosyal hareketliliğin azaltılması için kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA