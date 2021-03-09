Düzce'de sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü
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Düzce'de sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü

09.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:18
Düzce'de sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de sebze ve meyve halinde çıkan yangında yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.

Düzce'de sebze ve meyve halinde çıkan yangında yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.

Akınlar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki boş kasaların olduğu depoda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 1 tona yakın miktarda soğan zarar gördü.

Yangın nedeniyle depoda da hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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