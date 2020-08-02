Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
02.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:58
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, traktörüyle Dadalı köyü Düztarla mevkisindeki fındık bahçesinde ot biçen Tuğrul Durdu'nun direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Durdu'yu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Durdu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA