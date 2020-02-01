Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı
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Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.

01.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:52
Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

kesiminde, şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu istikametinde, Gürkan Özen idaresindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs, Gümüşova rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

verilmesi üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya'dan sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 9 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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