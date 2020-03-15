Düzce'de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak
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Hükümet, Düzce

Düzce'de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak

Düzce'de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak -Düzce'de yatırım yapacakların önündeki engel olmayacak 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr.

15.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:15
Düzce'de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak

Düzce'de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak

-Düzce'de yatırım yapacakların önündeki engel olmayacak

DÜZCE - 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de sanayi yatırımı yapacakların önlerinde bürokratik engel olmayacağını "Düzce'de yatırım yapacakların Düzce'de veya Ankara'daki iş ve işlemlerini yatırım ve kalkınma ajansı takip edecek" dedi,

Düzce Yatırım ve Kalkınma Ajansı Düzce ölçeğinden iller arasında bir ilk oldu. Düzce'de sanayi yatırımı yapacak olan firmalar bürokrasi ile uğraşmayacaklar, kurulan Yatırım ve Kalkınma Ajansı bürokratik işleri Ankara ve Düzce'de takip ederek yatırımcıya büyük kolaylık sağlayacak.

Konu ile ilgili bilgiler veren 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce için bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirterek "Düzce yatırım ve kalkınma ajansını kuruyoruz. Buradaki maksadımız. Düzce'ye gelecek olan yatırımcıların devlet iş ve işlemlerini onlar adına takip etmek olacak. Diyelim ki İstanbul'dan gelecek olan bir yatırımcı Düzce'de yatırım yapmak istiyor. Düzce'de devlet tarafında ki Valilik olsun, Özel idare olsun, Belediye olsun ya da herhangi bir il müdürlüğü olsun buradaki sorunlarını buradaki iş ve işlemlerini biz takip edeceğiz. Biz kolaylık sağlayacağız" dedi.

1.OSB alanı genişleyecek 15 bin kişiye iş istihdamı açılacak

Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesinin genişleyeceğini belirterek "Düzce'de ki sanayi parsellerini sanayicilerimizle buluşturmayı hedefledik. Bu yaptığımız çalışmada Düzce'de ki mevcut sanayi parsellerinin sahipleri tarafından alınmış olduğunu yatırımcılar tarafından alınmış olduğunu gördük. Bu maksat ile Düzce'de halen kurulu bulan 5 OSB'ye ilave olarak birinci OSB'nin genişlemesi konusunda bir karar aldık. Biliyorsunuz Düzce'de ki OSB'lerin toplam büyüklüğü 775 hektar. Bu genişleme alanı 350 hektar civarında olacak. Mevcut OSB'lerimizi yüzde 50 oranında büyütmüş olacağız. İstihdam alanında katkısı çok büyük bir katkı olacak. 15 bin kişi için istihdam sağlanmış olacak" ifadelerinde bulundu.

"Düzce sanayi, turizm ve tarım ile gelişecek"

Düzce'nin 3 ana alanda gelişmesini arzu ettiklerini söyleyen Başkan Özlü konuşmasına şöyle devam etti; "Bunlardan birincisi Sanayi. Çünkü sanayi yatırımlarının getirisi ve katma değeri çok fazla. Öncelikle Düzce'de ki sanayi parsellerini sanayiciler ile buluşturduktan sonra mevcut birinci OSB'yi büyüteceğiz. Burada yatırımcılar için geniş alanlar oluşturacağız. Birincisi sanayi. İkinci önceliğimiz ise turizm. Biz Düzce'nin turizmini iki eksende düşünüyoruz. Bunlardan birincisi güney ekseni yayla ve şelale turizmi. İkincisi Düzce'nin kuzey bölgesi tarih ve deniz turizmi. Konuralpte kazı çalışmalarına başladık. Akçakoca; Karadeniz'in incisi. Düzce'nin kuzeyine gelenler tarih ve deniz ile tanıştığı alan olacak. Güneyde yayla ve şelale turizmine ağırlık verilecek. Bir diğer konu ise tarım. Düzce'nin çok geniş alanları yok. Düzce'nin toprakları değerli. Biz burada akıllı tarım uygulamalarına ve iyi tarım uygulamalarına öncelik vereceğiz. Küçük araziden büyük verim elde etme, daha küçük parsellerde daha fazla ürün elde etme şekillerine yoğunlaşacağız. Özetle Düzce'nin kalkınması, gelişmesi ve Düzce'ye yapılacak yatırımlar önemli. Sanayi yatırımları, turizm yatırımları ve tarım yatırımları önemli olacak.

Düzce'de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak

Kaynak: İHA

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Düzce'de sanayi yatırımı yapacaklar bürokrasi ile uğraşmayacak

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