Düzce'de Samandere Şelalesi, taşkın nedeniyle ziyarete kapatıldı

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü su taşkınları nedeniyle Samandere Şelalesi ve tabiat parkının ziyarete kapandığını duyurdu.

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü su taşkınları nedeniyle Samandere Şelalesi ve tabiat parkının ziyarete kapandığını duyurdu.

Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan Samandere Şelalesi ve tabiat parkında karların erimesiyle birlikte taşkınlar meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ise alanı can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ziyarete kapattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde bulunan karların erimeye başlamasıyla birlikte toprak suya doymuş ve derelerde su seviyesi yükselmiştir. Buna bağlı olarak Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanında bulunan şelalede taşkın meydana gelmiştir. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmaması için Şelale girişi tedbir amaçlı ziyaretçi girişine kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ