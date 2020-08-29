Düzce'de saman yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu sabaha kadar tek şeritten ilerleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'de saman yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu sabaha kadar tek şeritten ilerleyecek

TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü TIR devrildi.

29.08.2020 05:05 | Son Güncelleme: 29.08.2020 05:09

TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü TIR devrildi. Devrilen TIR'da bulunan samanlar TEM otoyolunu kaplarken gece kurtarma çalışması yapılamadığı için İstanbul istikametine trafik akışı sabaha kadar tek şeritten sağlanacak.

Kaza gece saatlerinde TEM otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan yüklediği samanları İzmit'e götüren Şevki Üzmez yönetimindeki 41 PG 551 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen TIR'ın sürücüsü Şevki Üzmez, sürücü kabininde sıkıştı. Çevrekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Üzmez, 112 Acil Sağlık ekiplerince anbulansta yapılan ilk tedavisinin ardından, hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinde bırakıldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kaza sırasında devrilen TIR'da bulunan samanlar TEM otoyoluna saçılarak İstanbul istikametine 2 şeridi kapattı. Yetkililer gece saatlerinde kurtarma çalışması yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle gerekli trafik işaretlemelerinin yapılmasının ardından kurtarma çalışmalarının sabah yapılacağını ve İstanbul istikametine trafik akışının tek şeritten sağlanmasına karar verildi.

Kaza hakkında bilgi veren TIR sürücüsü Şevki Üzülmez, Kamyonet sola çıktı. Benim aracımın arkasından sola çıktı. Ben de vurmamak için sola kırdım ve kontrolü kaybettim. Zaten arkada yük olduğu için toparlayamadım? dedi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Düzce'de saman yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu sabaha kadar tek şeritten ilerleyecek

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Magazin
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileye çarptı
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileye çarptı
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
Fatma Girik, sosyal medyada yayılan 'öldü' iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim
Fatma Girik, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Okan Bayülgen Defne Samyeli Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Düzce'de saman yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu sabaha kadar tek şeritten ilerleyecek - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 05:09:47. #1.14#
title