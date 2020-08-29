Düzce'de saman yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu sabaha kadar tek şeritten ilerleyecek
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Düzce'de saman yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu sabaha kadar tek şeritten ilerleyecek

TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü TIR devrildi.

Düzce'de saman yüklü TIR devrildi, TEM otoyolu sabaha kadar tek şeritten ilerleyecek
29.08.2020 04:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 04:53

TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü TIR devrildi. Devrilen TIR'da bulunan samanlar TEM otoyolunu kaplarken gece kurtarma çalışması yapılamadığı için İstanbul istikametine trafik akışı sabaha kadar tek şeritten sağlanacak.

Kaza gece saatlerinde TEM otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan yüklediği samanları İzmit'e götüren Şevki Üzmez yönetimindeki 41 PG 551 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen TIR'ın sürücüsü Şevki Üzmez, sürücü kabininde sıkıştı. Çevrekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Üzmez, 112 Acil Sağlık ekiplerince anbulansta yapılan ilk tedavisinin ardından, hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinde bırakıldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDIKaza sırasında devrilen TIR'da bulunan samanlar TEM otoyoluna saçılarak İstanbul istikametine 2 şeridi kapattı. Yetkililer gece saatlerinde kurtarma çalışması yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle gerekli trafik işaretlemelerinin yapılmasının ardından kurtarma çalışmalarının sabah yapılacağını ve İstanbul istikametine trafik akışının tek şeritten sağlanmasına karar verildi.Kaza hakkında bilgi veren TIR sürücüsü Şevki Üzülmez, "Kamyonet sola çıktı. Benim aracımın arkasından sola çıktı. Ben de vurmamak için sola kırdım ve kontrolü kaybettim. Zaten arkada yük olduğu için toparlayamadım" dedi. 

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

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