Düzce'de Sahte Para Operasyonu
Düzce'de iş yerlerine sahte para verdikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Düzce'de iş yerlerine sahte para verdikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 4 ayrı iş yerine sahte para verdiği tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda, şahıslarla birlikte 4 sahte 200 lira ve 1 sahte 100 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.