Düzce'de Sahte Para Operasyonu

Düzce'de iş yerlerine sahte para verdikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 4 ayrı iş yerine sahte para verdiği tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Yapılan operasyonda, şahıslarla birlikte 4 sahte 200 lira ve 1 sahte 100 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.