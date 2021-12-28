Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlar rehabilitasyon merkezine götürüldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de gelen ihbar ve talepler doğrultusunda tehlike arz eden cins köpekler, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında yayınlanan genelge doğrultusunda gelen talep ve ihbarlar doğrultusunda çalışma yürüttü.

Ekipler, tehlike arz eden cins köpekler, belediyenin geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirildi.

Burada ayrı ayrı şekilde inşa edilmiş tel örgülü yarı açık kafeslere alınan köpekler, rehabilitasyona alınarak gözlem altında tutuluyor.

Veteriner İşleri Müdürü Samet Gümüş, bu tür köpeklerin daha önce de geldiğini, mevcut yerlerinden usulüne uygun alınarak merkeze yerleştirildiğini söyledi.

Genelge kapsamında ihbarların yoğun olduğunu ve mevcut bakım yapan vatandaşların da hayvanlarını teslim etmek istediğini aktaran Gümüş, "Vatandaşı rahatsız eden, sokakta bulunan yasaklı ırklarla ilgili bir şikayet geldiğinde Düzce Belediyesinin 24 saat çalışan ekibi var. Gündüz toplama ekibi, gece ise nöbetçi ekibi şeklinde sürekli sahadayız. Gidiyoruz, usule uygun şekilde alıyoruz. Barınağımızda onlara uygun yer var. Barınağa getiriyoruz." diye konuştu.

Gümüş, barınakta yasaklı ırklardan 60 hayvanın bulunduğunu dile getirerek, "Bakmak istemeyerek sokağa bırakan çok fazla kişi oluyor. 'Sokağımıza birisi yasaklı ırk hayvan bırakmış' gibi şikayetler geliyor ya da arkadaşlarımızın saha çalışması yaparken görüp aldıkları var. Biz bunları alıyoruz. Barınağımızda uygun koşullarda rehabilite ediyoruz. Ömürlerinin sonuna kadar burada bakıyoruz." ifadelerini kullandı.