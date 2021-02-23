Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor
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Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor

23.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:57
Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Berber, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak için kendi imkanlarıyla plaj temizliği yapıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Berber, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak için kendi imkanlarıyla plaj temizliği yapıyor.

İlçenin mavi bayraklı plajlarından Çuhallı'da, dalgaların sürüklediği plastik ve metal atık, ayakkabı, ağaç parçaları ve yosunları gören emekli öğretmen Berber, tırmıkla temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Mehmet Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Plajlardaki atıklardan rahatsız olduğunu belirten Berber, "Görüntü kirliliğini sevmiyorum. Plajların temizlenmesine katkım olunca mutluluk duyuyorum. Çevre temizliği çok önemli. Hiç kimse temizlik yaptığı için küçük düşmez." diye konuştu.

Berber, her duyarlı vatandaşın çevreyi temiz tutması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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