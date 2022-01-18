Sağlık ekipleri yoğun kara rağmen hasta öğrenci için seferber oldu - Haberler
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Sağlık ekipleri yoğun kara rağmen hasta öğrenci için seferber oldu

AA - Haberler | Güncel

Düzce'de yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Yığılca ilçesinde rahatsızlanan öğrenci, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Düzce'de yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Yığılca ilçesinde rahatsızlanan öğrenci, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İncirler Mahallesi'ndeki Orhangazi Yatılı Ortaokulunun yurdunda kalan 13 yaşındaki M.Z'nin ateşi yükselince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı bölgeye paletli ambulansla ulaştı.

Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan M.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri yoğun kara rağmen hasta öğrenci için seferber oldu

Sağlık ekipleri yoğun kara rağmen hasta öğrenci için seferber oldu

Sağlık ekipleri yoğun kara rağmen hasta öğrenci için seferber oldu

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Orhangazi, 112 Acil, Düzce, kar, Güncel, Haber

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