Düzce'de sağlık ekipleri karda düşerek yaralanan kadın için seferber oldu - Haberler
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Düzce'de sağlık ekipleri karda düşerek yaralanan kadın için seferber oldu

Düzce'de sağlık ekipleri karda düşerek yaralanan kadın için seferber oldu
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde karda kayarak düşen ve yaralanan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde karda kayarak düşen ve yaralanan kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Hacılar köyünde yaşayan 48 yaşındaki Y.K, kar yağışı devam ederken evinin önündeki yolda kayarak düştü.

Y.K'nin başından yaralandığını gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı bölgeye paletli ambulansla ulaştı.

Ekiplerce Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Y.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de sağlık ekipleri karda düşerek yaralanan kadın için seferber oldu

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Düzce, 112, kar, Güncel, Haber

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