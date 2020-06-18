Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu
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Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi.

Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu
18.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:34

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak yağış nedeniyle ilçede Zekeriyaköyü Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bazı yerlerde şu baskınları yaşandı. Selin meydana geldiği mahallelerde vatandaşlar büyük panik yaşarken İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ve belediye ekipleri çalışma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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